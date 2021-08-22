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ذوو "غازي الحربي" رصدوا عشرة آلاف ريال لمن يساعد في العثور عليه

"مفقود الحمدانية" يكمل يومه الـ 11 منذ فقدانه وكاميرات الحي ترصده قبل خروجه منه

أكمل مفقود الحمدانية بجدة المواطن غازي محمد اليحيوي الحربي يومه الحادي عشر منذ فقدانه بعد خروجه من منزله ولم يُعثر له على أثر حتى هذه اللحظة، فيما وضع ذووه مكافأة مالية لمن يساعد في العثور عليه.



وقال أحد أقاربه إن "غازي" منذ فقدانه في حي الحمدانية بجدة، لم يُعثر له على أثر؛ إذ تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيراً إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه "تي شيرت" أبيض اللون، وبنطالاً أسود.



وأضاف أنهم تلقوا بعض الاتصالات حول وجوده في بعض الأحياء بجدة لكن لم يتم العثور عليه، مبيناً أنه رصدته بعض الكاميرات قبل خروجه من الحي، وقد تم رصد مكافأة بمبلغ عشرة آلاف ريال لمن يتمكن من العثور عليه.





وناشد عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم 0594222259 أو 0540994424