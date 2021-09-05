"المخدرات": إحباط تهريب 75,794 قرص إمفيتامين قبل دخولها المملكة

تم إيقاف المتهمين واتخذت بحقهم الإجراءات وإحالتهم إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمنطقة الرياض، تم إحباط تهريب "75,794" قرص إمفيتامين، والقبض على مستقبليها، وهم مقيمان من الجنسية السورية وآخر من الجنسية المصرية، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.