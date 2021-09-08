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قال: تسهم في الوقاية من متحورات كورونا والحماية من مضاعفات الفيروس

متحدث "الصحة": سارعوا إلى أخذ الجرعة الثانية.. استفيدوا من المواعيد المطروحة

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة للمسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقال حساب متحدث الصحة على تويتر اليوم: أدعو الجميع للمسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وأهمية استكمال التحصين والاستفادة من المواعيد المطروحة، حيث تسهم الجرعة الثانية في الوقاية من المتحورات، والحماية من مضاعفات الفيروس، بإذن الله.