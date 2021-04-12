"الأرصاد": سحب رعدية على نجران

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

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12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442 01:36 PM

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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