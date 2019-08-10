"النيابة العامة" تهيب بالحجاج للتفرغ لأداء شعيرة الحج.. وتؤكد: لا تهاون مع السلوكيات المخلة بالأمن

أهاب ‏‫النائب العام بحجاج بيت الله الحرام، التفرغ التام لأداء شعيرة الحج، لتأدية نسكِهم بروحانية تامة وعمق إيماني وصفاء وجداني واستشعار قدسية المكان والزمان.

وأكد أن النيابة العامة لن تتهاون أو تتساهل في السلوكيات المخلة بأمن الحجيج وسكينتهم.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 06:40 PM

"النيابة العامة" تهيب بالحجاج للتفرغ لأداء شعيرة الحج.. وتؤكد: لا تهاون مع السلوكيات المخلة بالأمن

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أهاب ‏‫النائب العام بحجاج بيت الله الحرام، التفرغ التام لأداء شعيرة الحج، لتأدية نسكِهم بروحانية تامة وعمق إيماني وصفاء وجداني واستشعار قدسية المكان والزمان.

وأكد أن النيابة العامة لن تتهاون أو تتساهل في السلوكيات المخلة بأمن الحجيج وسكينتهم.

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موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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