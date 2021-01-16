شاهد.. وزير التعليم يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بمشاركة مسؤولي الوزارة والجامعات.. ونوّه بجهود القيادة

تلقى #وزير_التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الجرعة الأولى من لقاح #كورونا، بمشاركة مسؤولي الوزارة والجامعات.

ونوّه الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة -حفظها الله- للاهتمام بصحة الإنسان.. وأشاد بمستوى التنظيم من وزارة الصحة.