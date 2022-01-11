"المهندسين" ترتبط بالمنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء"

لمعالجة وتحرير ومتابعة مخالفات نظام المزاولة إلكترونيًّا

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة تسجيل وتحصيل المخالفات المتعلقة بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية إلكترونيًّا عبر المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء"؛ بهدف تعزيز الخدمات الحكومية، ومعالجة وتحرير ومتابعة مخالفات نظام المزاولة إلكترونيًّا، وحفظ حقوق جميع الأطراف بما يصب في تنظيم منظومة عمل المخالفات الهندسية في القطاع، وتسهيل الإجراءات للمستفيدين.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف: الربط سيسهم في تحسين تجربة المستفيدين من الشركات والمكاتب الهندسية والأفراد، مبينًا أنها تمكِّن مخالفي النظام من إتمام الاستعلام عن المخالفات الصادرة، وإشعار المخالفين آليًّا، والتحصيل ومتابعة التقرير المرتبط بالمخالفة.

وأضاف: المخالفات المرصودة يتم إحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات المهنية المشكَّلة بقرار من معالي وزير التجارة لإيقاع العقوبات اللازمة وفق النظام.

وأردف "العبداللطيف": يمكن لمخالفي النظام الاعتراض على المخالفات والغرامات خلال 60 يومًا من صدور قرار لجنة النظر في المخالفات.

وتابع: الخدمة تعد خطوة تطويرية في خدماتها لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي؛ تمكينًا للمستفيدين من أصحاب الأعمال والمنشآت الهندسية والأفراد لاستعراض مخالفاتهم المرتبطة بنظام المزاولة بطريقة سهلة ودقيقة على مدار الساعة؛ توظيفًا لأحدث التقنيات للوصول إلى أعلى مستويات الموثوقية.

وأكد اهتمام الهيئة بدعم مفهوم الخدمات الإلكترونية من خلال تركيزها على خدمة المستفيد إلكترونيًّا.