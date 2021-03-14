





2

خلفت دمارًا واسعًا في منازل المواطنين

بـ 13 قذيفة.. ميليشيا الحوثي تستهدف حي منظر السكني بالحديدة

استهدفت ميليشيات الحوثي، حي منظر السكني في مدينة الحديدة بقصف مكثف خلّف دمارًا في منازل المواطنين.

‏وقالت السلطات المحلية إن الميليشيا قصفت الحي نهار الأحد، بـ 13 قذيفة مدفعية وصاروخية، وذلك بعد قصف مماثل الليلة الماضية استهدف الحي ضمن سياسة التهجير المتعمد للأهالي.