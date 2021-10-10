الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. دخل بركان "كومبر فيجا" أسبوعه الثالث منذ ثورانه، في الوقت الذي أصبح فيه وجهة للمتفرجين، فيما يخوض المهاجرون رحلة المخاطر في "فجوة دارين" نحو الولايات المتحدة. والمزيد تجدونه في الصور.





1- مجموعة من الأشخاص يجلسون في شرفة منزلهم ليس للاستمتاع بالأجواء.. ولكن لمشاهدة بركان "كومبر فيجا" في جزر الكناري!







2- على الرغم من المخاطر.. امرأة تتسلق تلاً رفقة ابنها لمشاهدة بركان "كومبر فيجا" عن قرب







3- متظاهر فلسطيني يستخدم المقلاع لإعادة قنبلة غاز باتجاه قوات الاحتلال في أعقاب مظاهرة ضد المستوطنات بالضفة الغربية







4- مهاجرون يخوضون رحلة المخاطر في "فجوة دارين" عبر الغابات الجبلية المطيرة بالقرب من كولومبيا نحو الولايات المتحدة







5- أبراج مين ستيت هاوس والضباب يرتفع ليغطيها في صباح بارد في أوغوستا بولاية مين الأمريكية







6- بحيرة على شكل قلب محاطة بالأشجار في خريف مميز بالقرب من العاصمة الروسية موسكو











