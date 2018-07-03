وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب "وانيت" في الباحة

بينهم طفلة ..فرق من الهلال الأحمر باشرت الموقع وقدمت الإسعافات

أسفر حادث انقلاب مركبة "وانيت" بمركز جرب في منطقة الباحة عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين تفاوتت حالاتهم بين متوسطة وخطيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: بعدما تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة البلاغ بالحادث في تمام الساعة 11:46 من صباح اليوم؛ توجهت ثلاث فرق إسعافية للموقع.

وأضاف: اتضح وجود حالة وفاة بالموقع وحالة إصابة متوسطة نقلت عن طريق إسعاف الدفاع المدني, إضافة إلى حالة إصابة متوسطة تم التعامل اسعافياً بالموقع ثم نقلت عن طريق فرقة إسعاف مركز العقيق.

وأردف: أسفر الحادث عن إصابة طفلة بإصابة خطيرة وتم التعامل معها اسعافياً ونقلها عن طريق فرقة إسعاف جرب، بينما رفضت الإصابة الأخيرة النقل من الموقع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العقيق العام.