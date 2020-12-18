"المياه" تعلن إيقاف الضخ عن 9 أحياء في جدة

لاستكمال عدد من المشروعات جنوب المحافظة

أعلنت شركة المياه الوطنية بمحافظة جدة، توقفاً مؤقتاً للضخ والتوزيع بدءًا من الأحد المقبل لمدة 48 ساعة بأحياء: "الهنداوية، الثعالبة، القريات السبيل، الصحيفة، العمارية، البلد، الكندرة، والسنابل، استكمال عددٍ من أعمال المشروعات جنوب محافظة جدة.

ودعت الشركة إلى اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لتقليل الأثر على الأحياء، والاستفادة من الصهاريج عند حاجة العقار إلى ذلك.