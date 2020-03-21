"أمين عسير" يتفقّد سكن عمال النظافة ويشدّد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالسكن وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات

تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، سكن عمال النظافة بمدينة أبها؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩.



وشدّد الحميدي خلال جولته على ضرورة الاهتمام بهم وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظًا على صحتهم، من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير المستمر بالسكن، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات لهم.