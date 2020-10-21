"ماجد الفطيم" تعزز قدرات "كارفور" بافتتاح أكبر مركز للتسوق الإلكتروني في المنطقة

بحضور شخصيات رسمية من وزارة التجارة ويمتد على مساحة تسعة آلاف متر مربع

أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا؛ عن افتتاح أكبر مركز للتسوق الإلكتروني وتلبية الطلبات عبر الإنترنت في السعودية والمنطقة، في مدينة الرياض؛ لضمان تحضير وتوصيل أسرع وأكثر كفاءة لطلبات عملاء كارفور عبر الإنترنت.

وكشفت الشركة عن افتتاح المركز الجديد بحضور شخصيات رسمية من وزارة التجارة والاستثمار، ويمتد على مساحة تسعة آلاف متر مربع، ويعمل فيه فريق عمل يشمل أكثر من 500 زميل يلبون احتياجات العملاء بوجود ما يزيد عن 12 ألف منتج من الأصناف الأساسية، بما فيها الفواكه والخضراوات الطازجة ومنتجات التنظيف وغير ذلك من المنتجات التي سيتم توصيلها باستخدام 150 شاحنة مبرّدة.

وأشارت إلى أن هذا المركز جاء استجابةً للإقبال الاستثنائي على التسوق الإلكتروني، ونموه المتسارع في المملكة العربية السعودية، خصوصاً بعد انتشار جائحة "كوفيد 19"، وسيسهم في مواكبة الطلب المتزايد عبر الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، هاني ويس: شهد قطاع التجزئة نمواً متسارعاً بالتوازي مع تغيّر متطلبات العملاء، ولا سيما في ظل انتشار جائحة "كوفيد 19"، وقد عملنا على مواكبة هذا النمو وتحقيق مرونة أكبر في عملياتنا، كي نتأقلم بسرعة ونحسّن قدراتنا الخاصة بالتسوق عبر الإنترنت، لهذا أطلقنا أحدث استثماراتنا في مجال التجارة الإلكترونية؛ أكبر مركز لتلبية الطلبات عبر الإنترنت لدى الشركة في مملكة السعودية من أجل تلبية الطلب المتزايد على التسوق الإلكتروني.

جدير بالذكر أن مركز التنفيذ الجديد في الرياض، هو عاشر وأكبر مراكز التسوق الإلكتروني الجديدة التي افتتحتها ماجد الفطيم، بعد مستويات الطلب غير المسبوقة على خدمات كارفور الرقمية أثناء انتشار جائحة "كوفيد 19". وتتوزع المراكز الأخرى في المملكة بين مدن الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام والخبر.

ويتميز هذا المركز باعتماده أعلى المعايير العالمية، فيما يتعلق بعمليات تجهيز وتوضيب الطلبيات بطريقة آمنة وصحية، حيث يتم استخدام الشاحنات المبردة وصناديق الثلج للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة أثناء توصيل المواد الغذائية الطازجة وغيرها من المنتجات إلى العملاء.