الصين: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

لأشخاص قادمين من الخارج

أبلغت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد انخفاضاً من تسع حالات في اليوم السابق.

ووفقاً لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، فإن جميع الإصابات الأربع الجديدة هي لأشخاص قادمين من الخارج.

كما أبلغت الصين عن ثلاثة مرضى جدد دون أعراض مقارنة بست حالات من هذا القبيل في اليوم السابق.