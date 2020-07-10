الصين: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

لأشخاص قادمين من الخارج

أبلغت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد انخفاضاً من تسع حالات في اليوم السابق.

ووفقاً لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، فإن جميع الإصابات الأربع الجديدة هي لأشخاص قادمين من الخارج.

كما أبلغت الصين عن ثلاثة مرضى جدد دون أعراض مقارنة بست حالات من هذا القبيل في اليوم السابق.

الصين فيروس كورونا الجديد

0

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 01:32 PM

لأشخاص قادمين من الخارج

الصين: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 499

أبلغت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد انخفاضاً من تسع حالات في اليوم السابق.

ووفقاً لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، فإن جميع الإصابات الأربع الجديدة هي لأشخاص قادمين من الخارج.

كما أبلغت الصين عن ثلاثة مرضى جدد دون أعراض مقارنة بست حالات من هذا القبيل في اليوم السابق.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الصين فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020