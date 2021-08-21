الاتحاد الأوروبي لن يعترف بـ"طالبان" حتى لو تواصل معها

"لايين" دعت دول التكتل لاستقبال اللاجئين الأفغان

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم السبت أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بحركة طالبان حتى لو تواصل معها بشأن إجلاء الأجانب من العاصمة كابول.



ودعت كل الدول، وفي مقدمتها الدول الأوروبية، إلى استقبال قسم من اللاجئين الأفغان الذين جرى إجلاؤهم من كابول، وفقًا لـ"فرانس 24".



وبيّنت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ستستقبل لاجئين ستتلقى دعمًا ماليًّا من أوروبا.



وطالبت "فون دير لايين" في ختام زيارة لإسبانيا لتفقُّد مركز استقبال للموظفين الأفغان لدى الاتحاد الأوروبي في كابول كل الدول التي شاركت في مهمات في أفغانستان إلى منح حصص استقبال كافية للاجئين.



ولم يُعرف حتى الآن عدد الدول الأعضاء التي تعهدت باستقبال لاجئين أفغان على أراضيها، وما إذا كانت بعض الحكومات رفضت ذلك.