أمانة المدينة تغلق "مركز تسوق" بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز

لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية

‏‫أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة‬، مركز تسوق بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز؛ لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لفيروس ‫كورونا‬.

وتمثلت الملاحظات في: عرض مواد غذائية تالفة، وتدني مستوى النظافة، وعدم قياس درجة حرارة مقدمي خدمات التوصيل.

المدينة المنورة أمانة المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد

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19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 07:43 PM

لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية

أمانة المدينة تغلق "مركز تسوق" بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز

خالد الشاماني

المدينة المنورة

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‏‫أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة‬، مركز تسوق بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز؛ لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لفيروس ‫كورونا‬.

وتمثلت الملاحظات في: عرض مواد غذائية تالفة، وتدني مستوى النظافة، وعدم قياس درجة حرارة مقدمي خدمات التوصيل.

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المدينة المنورة أمانة المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد

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