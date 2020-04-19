أمانة المدينة تغلق "مركز تسوق" بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز

لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية

‏‫أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة‬، مركز تسوق بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز؛ لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لفيروس ‫كورونا‬.

وتمثلت الملاحظات في: عرض مواد غذائية تالفة، وتدني مستوى النظافة، وعدم قياس درجة حرارة مقدمي خدمات التوصيل.

