أمانة المدينة تغلق "مركز تسوق" بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز

أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، مركز تسوق بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز؛ لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وتمثلت الملاحظات في: عرض مواد غذائية تالفة، وتدني مستوى النظافة، وعدم قياس درجة حرارة مقدمي خدمات التوصيل.
لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية
أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، مركز تسوق بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز؛ لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وتمثلت الملاحظات في: عرض مواد غذائية تالفة، وتدني مستوى النظافة، وعدم قياس درجة حرارة مقدمي خدمات التوصيل.