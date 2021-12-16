الولايات المتحدة تسجّل 125,503 إصابات جديدة و1,842 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 50,181,003 حالات والوفيات 797,877 شخصًا‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 125,503 إصابات ‏جديدة، و1,842 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 50,181,003، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 797,877.‏