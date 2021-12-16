الولايات المتحدة تسجّل 125,503 إصابات جديدة و1,842 وفاة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 125,503 إصابات جديدة، و1,842 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 50,181,003، فيما بلغ عدد الوفيات 797,877.
إجمالي الإصابات 50,181,003 حالات والوفيات 797,877 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 125,503 إصابات جديدة، و1,842 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 50,181,003، فيما بلغ عدد الوفيات 797,877.