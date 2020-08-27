فرنسا تسجل 6111 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الوفيات بلغ 30576 حالة منذ بدء تفشي الفيروس

سجلت فرنسا اليوم 6111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 259698 إصابة.

وأشارت السلطات الصحية إلى تسجيل 32 حالة وفاة إضافية، ليبلغ مجموع الوفيات 30576 حالة منذ بدء تفشي الفيروس على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20070 وفاة في المستشفيات، و10506 آخرين في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

1

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 10:51 PM

إجمالي الوفيات بلغ 30576 حالة منذ بدء تفشي الفيروس

فرنسا تسجل 6111 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

باريس

0 220

سجلت فرنسا اليوم 6111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 259698 إصابة.

وأشارت السلطات الصحية إلى تسجيل 32 حالة وفاة إضافية، ليبلغ مجموع الوفيات 30576 حالة منذ بدء تفشي الفيروس على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20070 وفاة في المستشفيات، و10506 آخرين في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد فرنسا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020