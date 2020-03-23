قوات شرق ليبيا تفرض حظراً شاملاً للتجول لكبح "كورونا"

يبدأ من الأربعاء ويستمر 10 أيام

أعلنت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، اليوم الاثنين، أنه سيتم فرض حظر شامل للتجول عشرة أيام ابتداء من الأربعاء المقبل؛ وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وأوضحت أنه سيتسنى توصيل الدواء من خلال الاتصال الهاتفي إذا لزم الأمر، وفقاً لـ"رويترز".