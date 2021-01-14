إدارة الأزمات والتميز وتجربة أرامكو...بدء التسجيل لحضور ملتقى "جائزة الجودة"

للجهات والشركات والأفراد ومتاح مجانًا.. "افتراضي" ينطلق 19 يناير ويستمر يومين

بدأت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، استقبال طلبات التسجيل لحضور الملتقى الخامس لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي؛ حيث سيكون متاحًا للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والأفراد مجانًا، على أن يغلق التسجيل في الـ18 من يناير الجاري.

وقال المدير التنفيذي للجائزة الدكتور أحمد بابدر: إن الملتقى الذي سينطلق في 19 من يناير الجاري ويستمر يومين، يتضمن في يومه الأول (7) أوراق عمل وهي: جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ودورها في تعزيز رحلة التميز المؤسسي، وجائزة التميز الحكومي العربي، إلى جانب ورقة عمل حول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تجربة في العمليات والخدمات والمنتجات.

وسيشهد اليوم الأول أيضًا عددًا من أوراق العمل وهي: "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. تجربة في إدارة الأزمات والمخاطر"، و"مركز المعلومات الوطني.. تجربة أثناء جائحة كورونا"، و"أثر نماذج التميز في أداء المنظمات.. تجربة أرامكو السعودية"، وأخيرًا ورقة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للجودة ونماذج التميز في الخدمات والمنتجات".

ويستعرض الملتقى في يومه الثاني، تجارب وطنية في مجال التميز المؤسسي، وهي تجربة مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى أوراق عمل بعنوان "القيادة الإدارية بجامعة الملك فيصل"، و"المركز الطبي الدولي... التخطيط الاستراتيجي"، و"شركة العبيكان لفنون الطباعة.. إمكانية المنشآت الصغيرة من تحقيق التميز"، و"شركة المياه الوطنية.. تجربة إدارة التغيير"، وأخيرًا ورقة عمل بعنوان "مؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية تجربة المسؤولية الاجتماعية".

ودعت الجائزة المختصين والمهتمين للتسجيل في الملتقى عبر الرابط: http://kaqaforum.gov.sa/.