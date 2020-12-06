الأخضر السعودي تحت 16 عامًا يكسب تونس برباعية

كسب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم نظيره التونسي 4/0 "وديًّا"، وذلك في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف؛ تحضيرًا لخوض منافسات كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020، والتي ستحتضنها البحرين.

أحرز أهداف اللقاء كل من: عبد العزيز العثمان "49"، وصهيب الزيد "64"، وماجد الخليفة "87"، ووليد عياش "90".

المنتخب السعودي منافسات كأس آسيا

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06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 08:01 PM

الأخضر السعودي تحت 16 عامًا يكسب تونس برباعية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كسب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم نظيره التونسي 4/0 "وديًّا"، وذلك في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف؛ تحضيرًا لخوض منافسات كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020، والتي ستحتضنها البحرين.

أحرز أهداف اللقاء كل من: عبد العزيز العثمان "49"، وصهيب الزيد "64"، وماجد الخليفة "87"، ووليد عياش "90".

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