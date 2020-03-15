"الشؤون الإسلامية" تمنع إدخال مياه الشرب للمساجد والجوامع

قالت: بشكل مؤقت ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا"

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع.

وأوضح "آل الشيخ" أن ذلك يأتي استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة ضد فيروس "كورونا".