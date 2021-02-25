الصين تنفي طلب "المسحات الشرجية" من دبلوماسيين أمريكيين

بعد تقارير إعلامية.. والخارجية الأمريكية: اختبار عن طريق الخطأ

نفت وزارة الخارجية الصينية الخميس، أن تكون قد طلبت من دبلوماسيين أمريكيين أخذ مسحات شرجية لكوفيد-19 بعد تقارير إعلامية أفادت بأن بعض الدبلوماسيين الأمريكيين اشتكوا من الإجراء.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية، عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله: إن الاختبار أُجري عن طريق الخطأ، وإن الصين قالت إنها ستتوقف عن استخدام المسحات في اختبار الدبلوماسيين الأمريكيين.

وبحسب "رويترز" قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية يومية اليوم الخميس: "على حد علمي.. لم تطلب الصين من الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين المتمركزين في الصين إجراء فحوصات مسحة الشرج".