بريطانيا تفرج مبكراً عن 40 سجيناً تجنباً لإصابتهم بـ"كورونا"

من بين 4000 نزيل حددتهم السلطات

أفاد وزير العدل البريطاني روبرت بكلاند، اليوم (الخميس)، أن بريطانيا أفرجت مبكراً عن 40 سجيناً من بين 4000 حددت أسماءهم للإفراج المبكر بعدما سيطرت الحكومة بشكل أفضل على انتشار فيروس كورونا في السجون.

وقال "بكلاند" لشبكة "سكاي نيوز": "الصورة أفضل كثيرًا عما كانت مطروحة أمامي حتى قبل شهر واحد" وفقًا لـ"رويترز".