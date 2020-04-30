بريطانيا تفرج مبكراً عن 40 سجيناً تجنباً لإصابتهم بـ"كورونا"

من بين 4000 نزيل حددتهم السلطات

أفاد وزير العدل البريطاني روبرت بكلاند، اليوم (الخميس)، أن بريطانيا أفرجت مبكراً عن 40 سجيناً من بين 4000 حددت أسماءهم للإفراج المبكر بعدما سيطرت الحكومة بشكل أفضل على انتشار فيروس كورونا في السجون.

وقال "بكلاند" لشبكة "سكاي نيوز": "الصورة أفضل كثيرًا عما كانت مطروحة أمامي حتى قبل شهر واحد" وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 03:09 PM

من بين 4000 نزيل حددتهم السلطات

بريطانيا تفرج مبكراً عن 40 سجيناً تجنباً لإصابتهم بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد وزير العدل البريطاني روبرت بكلاند، اليوم (الخميس)، أن بريطانيا أفرجت مبكراً عن 40 سجيناً من بين 4000 حددت أسماءهم للإفراج المبكر بعدما سيطرت الحكومة بشكل أفضل على انتشار فيروس كورونا في السجون.

وقال "بكلاند" لشبكة "سكاي نيوز": "الصورة أفضل كثيرًا عما كانت مطروحة أمامي حتى قبل شهر واحد" وفقًا لـ"رويترز".

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فيروس كورونا الجديد

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