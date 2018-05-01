فرضية حريق بأحد عنابر السجن العام تكشف قدرة "مدني الطائف"

بمشاركة عدد من الجهات ذوات العلاقة

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، اليوم، فرضية إخلاء وإيواء في شعبة السجن العام التابعة لإدارة السجون بمحافظة الطائف.

وكانت خُطة الفرضية تقتضي نشوب حريق في أحد العنابر بالسجن، ولعدم القدرة والسيطرة على الحادث، تطلب الأمر تدخل الدفاع المدني والجهات المساندة للقيام بعمليات الإخلاء وإخماد الحريق وإنقاذ المصابين.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أنَ إدارته أعدت لجنة متخصصة لتقييم تنفيذ الخطة الفرضية لمعرفة الإيجابيات والعمل على تطويرها، ومعرفة السلبيات والعمل على تلافيها، بالتعاون مع إدارة السجن، مُعلنًا شكر إدارته لجميع الجهات التي شاركت في تنفيذ الخطة.

شارك في الفرضية: الإدارة العامة لسجن الطائف - قيادة منطقة الطائف العسكرية - الأمانة - الشرطة - المرور - الدوريات الأمنية - قوة الطوارئ الخاصة - الشؤون الصحية - الهلال الأحمر - شركة الكهرباء - النقل الجماعي.