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قال: رياح متفاوتة وأتربة على المدينة ومكة تمتد إلى القصيم

"الحصيني" يكشف ملامح طقس الثلاثاء: شديد الحرارة

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق.



وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من عسير وغرب نجران واليمن وعمان والربع الخالي.



وتابع: رياح متفاوتة وأتربة على المدينة ومكة والساحل الغربي تمتد إلى القصيم ونجران والباحة وعسير إلا أن يصرفها الله.