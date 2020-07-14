"الحصيني" يكشف ملامح طقس الثلاثاء: شديد الحرارة

قال: رياح متفاوتة وأتربة على المدينة ومكة تمتد إلى القصيم

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق.


وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من عسير وغرب نجران واليمن وعمان والربع الخالي.


وتابع: رياح متفاوتة وأتربة على المدينة ومكة والساحل الغربي تمتد إلى القصيم ونجران والباحة وعسير إلا أن يصرفها الله.

حالة الطقس الأرصاد

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14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 08:34 AM

قال: رياح متفاوتة وأتربة على المدينة ومكة تمتد إلى القصيم

"الحصيني" يكشف ملامح طقس الثلاثاء: شديد الحرارة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق.


وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من عسير وغرب نجران واليمن وعمان والربع الخالي.


وتابع: رياح متفاوتة وأتربة على المدينة ومكة والساحل الغربي تمتد إلى القصيم ونجران والباحة وعسير إلا أن يصرفها الله.

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