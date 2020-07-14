"الحصيني" يكشف ملامح طقس الثلاثاء: شديد الحرارة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من عسير وغرب نجران واليمن وعمان والربع الخالي.
حالة الطقس
الأرصاد
وتابع: رياح متفاوتة وأتربة على المدينة ومكة والساحل الغربي تمتد إلى القصيم ونجران والباحة وعسير إلا أن يصرفها الله.
قال: رياح متفاوتة وأتربة على المدينة ومكة تمتد إلى القصيم
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من عسير وغرب نجران واليمن وعمان والربع الخالي.
وتابع: رياح متفاوتة وأتربة على المدينة ومكة والساحل الغربي تمتد إلى القصيم ونجران والباحة وعسير إلا أن يصرفها الله.