الملك لـ "رؤساء الأندية والرياضيين": ارفعوا اسم المملكة عالياً في مختلف المشاركات

خلال استقباله هيئة الرياضة في قصر السلام بجدة .. تشرّفوا بالسلام على خادم الحرمين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة اليوم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية، والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.

وفي بداية الاستقبال، تشرّف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

وحمد خادم الحرمين الشريفين، الله تعالى، أن هيّأ لهذا الوطن شباباً يتفانون في سبيل خدمة دينهم ووطنهم في شتى المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي ونشاطاته المختلفة.

وأشار خلال الاستقبال، إلى اهتمام الدولة بالرياضة والشباب، وأهمية بذل الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في مختلف المشاركات الرياضية وتطورها وفق أعلى المعايير.

حضر الاستقبال، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.