جامعة الملك فيصل تعلن موعد فتح بوابة القبول للبكالوريوس والدبلوم

السبت المقبل ويستمرّ حتى الأربعاء 27 ذي القعدة

أعلنت جامعة الملك فيصل عن موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام)، وذلك مساء يوم السبت 23/ 11/ 1442هـ، الموافق 3/ 7/ 2021م، ويستمر التسجيل حتى الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء 27/ 11/ 1442هـ الموافق 7/ 7/ 2021م.

وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان على ضرورة تعبئة جميع حقول البيانات عند التقدم على البوابة واختيار الرغبات بكل دقة وعناية، لتعذر إمكانية التعديل بعد إغلاق البوابة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستقوم بالمفاضلة بين المتقدمين إلكترونيًّا بحسب النسبة الموزونة، والأعداد التي اعتمدها مجلس الجامعة، وبناء على الرغبات التي يتم اختيارها تسلسليًّا، وسيقوم النظام بإعطاء الأفضل من الأعلى، وهي الرغبة الأولى، وحتى الأدنى في حال انطباق شروط القبول المحدّدة حسب دليل القبول.

وحول آلية اختيار الرغبات بيّن الدكتور الفريدان أن على المتقدمين من (الطلاب) اختيار الرغبات وعددها (26) ست وعشرون رغبة (لخريجي الثانوية - القسم العلمي)، أو اختيار الرغبات وعددها (10) عشر رغبات (لخريجي الثانوية - القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم، والمعهد العلمي).

وتابع الفريدان: أما المتقدمات من (الطالبات) فعليهن الاختيار من الرغبات وعددها (26) ست وعشرون رغبة (لخريجات الثانوية - القسم العلمي)، أو اختيار الرغبات وعددها (11) إحدى عشرة رغبة (لخريجات الثانوية القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم)، وأشار إلى أنه في حال عدم اختيار واكتمال الرغبات جميعها يعد طلب القبول غير مكتمل، ويتم استبعاده من المفاضلة.

وأوضح أن الطلبة الذين لم يتم قبولهم خلال الدفعة الأولى لا يحتاجون إلى إجراء أي تنشيط أو غيره، وعليهم فقط انتظار الدفعات اللاحقة حسب ترتيب تسلسلهم في الانتظار مع زملائهم، وفي حالة انطباق شروط القبول عليهم وتوفر مقاعد شاغرة، سيظهر قبولهم في إحدى الدفعات المحددة، أو ربما لا يتم قبولهم نهائيًّا لاكتمال الأعداد.

ودعا الفريدان إلى ضرورة متابعة التقويم الزمني وإجراءات دليل القبول للعام الجامعي 1442-1443هـ، ومتابعة كل ما يصدر عن الجامعة من إعلانات بهذا الشأن عبر موقعها وحساباتها الرسمية، مؤكدًا أن الجامعة وفرت فريقًا تقنيًّا مختصًّا لتقديم الدعم الفني عند وجود أي تعثر أثناء التسجيل في البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال البريد الإلكتروني التالي: banner@kfu.edu.sa.