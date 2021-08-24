شاهد.. أمطار رعدية متوسطة على "الطائف" وغزيرة على الشفا السياحية

تدفع الأهالي والزوار لقضاء إجازة نهاية أسبوع ممتعة في المتنزهات

تصوير: ماجد عسيري

شهدت محافظة الطائف مساء اليوم الثلاثاء هطول أمطار رعدية متوسطة، فيما كانت غزيرة في منطقة الشفا السياحية؛ الأمر الذي يدفع الأهالي والزوار لقضاء إجازة نهاية أسبوع ممتعة في المتنزهات والمواقع السياحية في المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع سابقًا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على "الطائف" اليوم الثلاثاء مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط للثلوج، وسيول.