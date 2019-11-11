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أبدوا اندهاشهم من النبتة بعد سماعهم شرحًا عن نموها وجنيها وحسمها وطحنها

شاهد وفد سياحي أمريكي يتجول في "سمح الجوف".. هي "تأشيرة الفرصة"

أبدى عدد من السياح الأمريكيين الذين زاروا مهرجان "السمح الأول" بالجوف على هامش زياتهم السياحية لمنطقة الجوف، اندهاشهم واستغرابهم من نبتة السمح بكافة تفاصيلها، بعد سماعهم لشرح عن نموها وجنيها وتخزينها، ومن ثم استخراج الحبوب منها، حتى حسمها وطحنها؛ موضحين أنهم قد سَبَق أن شاهدوا نبتة "السمح" عن طريق الصور، والآن تمكنوا من مشاهدتها والتعرف على خصائصها وتذوق طعمها.

وكان الوفد الأمريكي قد زار المهرجان بمرافقة المرشد السياحي بمنطقة الجوف سلمان محمد الدواس؛ حيث استقبلهم عدد من اللجان المنظمة، وتجولوا معهم بين أقسام وأركان المهرجان.

هذا وقد ذكر "الدواس" أن زيارة الوفد الأمريكي تأتي ضمن استفادتهم من إتاحة التأشيرة السياحية لزيارة المملكة، والتي اعتبرها الوفد فرصةً للتعرف على ثقافات المملكة وإرثها الثقافي والحضاري وموروثها التاريخي؛ مؤكدًا أن إقامة المهرجان تعتبر فرصة جيدة لتعريف السياح بنبتة السمح، وبعض المنتجات بالمنطقة.

وفي ختام الزيارة، قدّم الوفد شكرهم وتقديرهم للجان العاملة في هذا المهرجان على ما وجدوه من حُسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.