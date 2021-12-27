أمانة الطائف لـ"سبق": الانتهاء من المردم الجديد خلال 6 أشهر

بعد الحريق المتكرر بمردم النفايات

أكدت أمانة محافظة الطائف أنهُ سيتم الانتهاء من المردم الجديد للنفايات خلال ستة أشهر بإذن الله تعالى.

جاء ذلك في بيانٍ ورد "سبق" بعد الحرائق التي اندلعت في مردم النفايات العام ابتداءً من صباح اليوم الاثنين، حيث وقف أمين الطائف بالنيابة المهندس حسين آل فايع ميدانياً على موقع المردم بحي النسيم، يرافقهُ مدير الدفاع المدني.

وكشف البيان عن مشاركة الأمانة بأكثر من 60 معدة وآلية بعد الحرائق التي اندلعت في المردم "الطمر الصحي" شرق المحافظة، بمتابعة من أمين الطائف، وشملت المعدات والآليات المشاركة: "شيولات وشاحنات نقل وصهاريج مياه وبلدوزرات وقريدرات"، كما دعمت إدارة الدفاع المدني أعمال إخماد الحريق ببعض الآليات المجهزة بمضخات.

يُشار إلى أن الحرائق في داخل مردم النفايات العام بالطائف ليست هي الأولى، بل تكررت ومنذُ سنوات عديدة، كما سبق للجهات المختصة أن باشرت وطوقت الموقع وتغلغلت بداخله، وأخضعته للمراقبة لحين العمل على نقله، في ظل تضرر السكان المجاورين له من آثار الدخان المنبعث من تلك الحرائق والمؤثر على الصحة العامة.

وكانت "سبق" تابعت أحداث الحرائق المشتعلة بمردم النفايات، حيث باشرت آليات أمانة الطائف والجهات الحكومية بالمحافظة إخماد الحريق، في حين باشرت فرق وآليات الأمانة مدعومة بآليات الدفاع المدني عملية إخماد الحريق منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.

وأكدت الأمانة متابعتها للوضع أولاً بأول ومواصلة احتواء الحريق بالتنسيق المشترك بين الأمانة والجهات المختصة، متوقعةً السيطرة على الحريق خلال ساعات، وهو ما تم -بحمد الله- دون وقوع أي أضرار.