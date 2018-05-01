بموافقة وزير التعليم.. تكليف ٣ وكلاء لجامعة شقراء

"الشهراني" للدراسات و"الظفيري" للتعليمية و"الزهراني" للجودة

وافق وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على تكليف ٣ وكلاء لجامعة شقراء ، إذ تم تكليف الدكتور عبدالرحمن الشهراني وكيلاً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، والدكتور فهد الظفيري وكيلاً للجامعة للشؤون التعليمية والدكتور سعد الزهراني وكيلاً للجامعة للتطوير والجودة.

من جانبه هنأ مدير الجامعة الدكتور عوض الأسمري الاساتذة بمناسبة موافقة وزير التعليم على تكليفهم وكلاء للجامعة ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مسؤولياتهم الجديدة.