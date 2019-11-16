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بمشاركة 500 من قادة القوات الجوية وممثليها في عدد من الدول

تركي بن بندر يترأس وفد القوات المسلحة بمعرض "دبي للطيران"

يترأس قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وفد القوات المسلحة السعودية المشارك في معرض "دبي للطيران 2019م"، ومؤتمر "دبي الدولي لقادة القوات الجوية" خلال الفترة 20 - 24 / 03 / 1441هـ.



جاء ذلك بحضور قادة القوات الجوية الأوروبية والأميركية والآسيوية والعربية؛ لبحث مستقبل منظومة الدفاع الجوي، والتعرف على أحدث ما توصلت آلية صناعة المقاتلات العسكرية.



وشارك في المؤتمر هذا العام 500 من قادة القوات الجوية العسكرية وممثلي القوات في عدد من الدول؛ حيث أقيم المؤتمر تحت شعار "بناء قوة قتالية أكثر مرونة وقادرة على التكيف وتحقيق التوازن بين الحلول العالية، والمنخفضة التقنية".



وسلطت جلسات المؤتمر الضوء على "تبني تقنيات الجيل الجديد في مجال الدفاع الجوي"، ومعالجة المتطلبات التشغيلية الآلية والمستقبلية لسلاح الجو"، و"قيادة وتدريب قوة المستقبل"، و"التدريب على العمليات المشتركة لطائرات الجيلين الرابع والخامس" و"الانتقال إلى عمليات سلاح الجو المتعددة"، و"التقنيات اللازمة لاستراتيجية القتال الجوي المستقبلية ومتطلبات مقاتلات الغد"، و"مستقبل أنظمة الاستشعار وإنشاء بنية نظام قيادة وتحكم متعددة المجالات".



وقد حضر المؤتمر الوفد المرافق له والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي، العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري.