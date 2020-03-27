روابط الدوري الإنجليزي تُجمع: استكمال الموسم الجاري .. صعب

د ب أ: أجمعت كل من روابط الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأندية الدرجات الأولى والثانية، ورابطة اللاعبين المحترفين؛ على صعوبة استكمال الموسم الجاري من المسابقة في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الروابط الثلاثة- في بيان مشترك نشره الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي- أن مسابقات الدوري لن تستكمل حتى نهاية أبريل المقبل، وأنها ستستكمل فقط عندما يصبح الوضع آمنًا، وعندما تسمح الظروف بإقامة المباريات.

وأضاف البيان أن الروابط الثلاثة متوافقة حول ضرورة اتخاذ القرارات الصعبة من أجل تخفيف الأثر الاقتصادي على كرة القدم الإنجليزية.

واختتم البيان أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعات أخرى لصياغة خطة مشتركة للتعامل مع الظروف الصعبة التي تواجه الأندية واللاعبين والجماهير.