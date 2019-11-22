ولي عهد البحرين يصل إلى الرياض

من أجل حضور سباق الفورميلا إي

وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، إلى الرياض اليوم؛ لحضور سباق الفورميلا إي، والفعاليات المصاحبة له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، ومندوب من المراسم الملكية.

ولي عهد البحرين الرياض الفورميلا إي

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22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441 02:35 PM

من أجل حضور سباق الفورميلا إي

ولي عهد البحرين يصل إلى الرياض

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، إلى الرياض اليوم؛ لحضور سباق الفورميلا إي، والفعاليات المصاحبة له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، ومندوب من المراسم الملكية.

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