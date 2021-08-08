شؤون الحرمين: اكتمال الإجراءات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج

بدءاً من غرة المحرم 1443 هـ.. وهيّأت المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف

أكّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اكتمال الاستعدادات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة بدءاً من غرة المحرم 1443 هـ، وهيّأت المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعي.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أنه جرى الاستعداد المبكّر من خلال تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين، مؤكداً استعداد جميع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام، حيث ستتم متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيلية من قِبل القيادات لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة، مشيراً إلى جاهزية الإمكانات البشرية والآلية وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية للمعايير الصحية العالمية ومراعية لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.