البحرين.. فحص 2062 عائدًا من إيران وتأكد إصابة 7 بـ"كورونا"

أُجريت عليهم قبل اعتراف طهران بتفشي الفيروس

أفادت الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة البحرينية الدكتورة مريم الهاجري، اليوم (السبت) بأن الوزارة فحصت 2062 عينة عن طريق الوحدات المتنقلة للفحص المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة، ضمن عملية الفحص لفيروس كورونا للعائدين من إيران في شهر فبراير قبل إعلان إيران تفشي الفيروس في مدنها، حسبما أوردت وكالة الأنباء البحرينية.

وأضافت أن نتائج العينات أظهرت سلامة 2055 ممن جرى فحصهم، والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، فيما أظهرت نتائج الفحوص المختبرية وجود 7 حالات مصابة بـ "كورونا" وعلى الفور جرى نقلها للعزل والعلاج.

وذكرت "الهاجري" أن الوزارة فحصت المخالطين لهذه الحالات للتأكد من سلامتهم، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لذلك.