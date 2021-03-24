إسرائيل تكشف مواقع عسكرية واستخبارية سرية عن طريق الخطأ

نشرت خريطة تضمها ضمن محاولة تحديد منشآت اختبار "كورونا"

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن طريق الخطأ مواقع قواعد سرية تابعة له، عندما نشر خريطة تضم مواقع منشآت اختبارات فيروس كورونا، وكانت تضم مواقع قواعد الجيش؛ بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الأربعاء).

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن خطأً أمنيًّا صدر عن قيادة الجبهة الداخلية، تسبب في نشر خارطة تضم قواعد استخباراتية وجوية وعسكرية سرية، بما يشمل الأماكن التفصيلية وحدودها والأسماء العسكرية التي تطلق عليها.

وأضافت أن الخارطة التي تشارك في إعدادها وزارة الصحة والجيش الإسرائيلي أزيلت بعدما تنبه المسؤولون للخطأ الفادح.

وهذه ليست أول حادثة لنشر معلومات حساسة تتعلق بالجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ؛ إذ سبق أن وقعت حوادث مشابهة في 2012، عندما نشرت مقطعًا رصدت فيه طائرة مسيرة عن بعد "درون" تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية كانت تقوم بتصوير مواقع وجود صواريخ بالستية ومطارات، قبل أن تقوم بتحييدها وتدميرها.