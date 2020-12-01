زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم، أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلو متراً تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية من جرّاء الزلزال.