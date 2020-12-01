زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم، أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلو متراً تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية من جرّاء الزلزال.

زلزال هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

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01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 09:02 AM

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم، أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلو متراً تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية من جرّاء الزلزال.

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زلزال هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

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