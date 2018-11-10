وفاة شخصين في جدة والطائف نتيجة الأمطار

الدفاع المدني يباشر 28 بلاغاً في محافظات منطقة مكة

أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة عن وفاة شخص في جدة نتيجة انهيار بركس جراء الأمطار التي ضربت المحافظة مؤخراً، فيما أصيب شخص آخر نتيجة سقوط سقف غرفة عليه.

وقال نائب الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المقدم محمد القرني إن البلاغات التي باشرتها الفرق كانت ناجمة عن الأمطار للفترة من صباح يوم أمس الجمعة وحتى الساعة ٨:٠٠ من صباح اليوم السبت بمحافظة جدة، وكانت ١٩ بلاغاً تلقاها مركز العمليات الموحدة وكمية الأمطار كانت من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة .

وأضاف: في الطائف باشرت الفرق ٤ بلاغات، حيث لقي شخص مصرعه إثر حادث سير مروري وأصيب شخص آخر إثر حادث سير مروري أيضاً، وتم إنقاذ ٧ مركبات، وكانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وفي العاصمة المقدسة سُجلت 3 بلاغات وساهم رجال الإنقاذ بالدفاع المدني في إنقاذ مركبة وسالت أودية المضيق ووادي عرنة، وكانت كمية الأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وتابع: في الليث سُجل بلاغ واحد وأصيب شخص نتيجة سقوط ديكور منزل، وكانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وفي خليص سُجل بلاغ واحد، وكانت كمية الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وسال وادي حشاش، وفي الكامل كانت كمية الأمطار خفيفة، وسال وادي وبح، وفي محافظة العرضيات كانت كمية الأمطار خفيفة وسالت أودية أبيان ووادي الخيطان ووادي الحفيان ووادي قنونا ووادي الملاح ووادي حضرة.