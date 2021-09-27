أمانة جدة تغلق 13 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت 3420 جولة رقابية مع الجهات المعنية.. بالأمس

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 3420 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 13 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانية 16 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للتعليمات، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.