خادم الحرمين في قمة العشرين: المملكة مستمرة في دورها القيادي لحل أزمات العالم

قال: دول مجموعة العشرين اتخذت إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع جائحة كورونا

أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة مستمرة في دورها القيادي للتعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في قمة العشرين، أن دول مجموعة العشرين لديها مسؤولية في توفير اللقاحات للدول الفقيرة.. والمملكة نجحت في تجاوز آثار الجائحة الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع: دول مجموعة العشرين اتخذت إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع جائحة كورونا.