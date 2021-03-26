"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على الشمالية والجوف وحائل والرياض والشرقية

يصاحبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يصاحبه انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 55 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 15 - 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.