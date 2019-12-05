تركي آل الشيخ يغادر إلى الخارج لإجراء فحوصات طبية

غادر المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ إلى خارج المملكة؛ لإجراء فحوصات طبية.

وعلمت "سبق" من مصادر مقربة، أن الفحوصات الطبية التي سيخضع لها آل الشيخ تأتي لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع في منطقة قريبة من الغدة.

وطمأنت المصادر المقربة من آل الشيخ على صحته، وذكرت أنه سيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي، متمنية له دوام الصحة والعافية والشفاء، والعودة إلى أرض الوطن لمواصلة نشاطه في إدارة هيئة الترفيه التي حققت نجاحات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة.

