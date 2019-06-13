بحضور رئيس النادي .. ريال مدريد يقدم (هازارد) للجماهير

بتوصية من زيدان

قدم نادي ريال مدريد الإسباني لاعب فريقه الكروي الأول البلجيكي إيدين هازارد مساء اليوم، وذلك في ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد.

وجاءت صفقة انتقال (هازارد) بتوصية للريال بعد توصية من المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان، حيث يسعى الأخير إلى ترميم صفوف الفريق بعد عودته الأخيرة لقيادة الفريق (فنيًا) وبعد أن خرج في الموسم الحالي خالي الوفاض من البطولات المحلية والأوروبية.

حضر تقديم (هازارد) رئيس النادي الملكي الإسباني بيريز .