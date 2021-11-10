"قطان" يبحث مع وزير العلاقات الخارجية الكاميروني آفاق التعاون

استعرض أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، بمقر وزارة الخارجية الكاميرونية اليوم، الوزير المنتدب لوزير العلاقات الخارجية لشؤون الكومنولث الكاميروني فيليكس امبايو.



وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فيما حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله الشعيبي.