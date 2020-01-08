بعد خروجها بكفالة.. إعادة توقيف حارقة زوجها النائم بالأسيت رهن التحقيق

ما زال الزوج يرقد في المستشفى بسبب إصابته بحروق عميقة وسطحية

كشف المواطن الذي اتهم زوجته بسكب سائل "الأسيت" عليه أثناء نومه، ونشرت "سبق" تفاصيل الحادثة قبل يومين، أن الزوجة أُعيدت للتوقيف للتحقيق في القضية والتهم الموجَّهة لها.

وتفصيلاً، أوضح الزوج عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، الذي تناول القضية، أن الحادثة أدت لحروق عميقة وسطحية، وكان سببها خلافات، وأنه ما زال يرقد بسببها في المستشفى.

وكان مواطن في محافظة صبيا قد اتهم زوجته بسكب سائل الأسيت الحارق على جسده وهو نائم في المنزل؛ وأُدخل إثر ذلك العناية المركزة في مستشفى الملك فهد المركزي بمنطقة جازان.