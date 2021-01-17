تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الأحد بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442 08:11 AM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الأحد بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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