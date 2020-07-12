قبل مواجهة التعاون الودية.. الهلال يخسر خدمات الثلاثي

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، جاهزيته لخوض أولى مبارياته الودية أمام نظيره التعاون، الاثنين، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابع من أغسطس المقبل.

وتواجد محمد الشلهوب وسلمان الفرج، والحارس عبدالله المعيوف، في عيادة النادي نظير تعرضهم لكدمات.

واشتمل المران على تدريبات الجري حول الملعب، ومن ثم شرح المدرب الروماني "رازفان " خططه للمباراة الودية قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.



