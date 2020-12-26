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قال: تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً

"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على ينبع والعلا وبدر وخيبر

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات: ينبع والعلا وبدر وخيبر تضمن أمطاراً رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.